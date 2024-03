Spaghetti oder Fischstäbchen: Ab welchem Alter kann mein Kind selber Entscheidungen treffen?

Wo soll der nächste Urlaub hingehen: Spanien oder Italien? Was gibt’s zum Abendessen: Spaghetti oder Fischstäbchen? Was möchtest du am Wochenende machen: Spielplatz oder Schwimmbad? Du möchtest dein Kind auch mit in Entscheidungen einbinden? Aber: Ab wann ist das überhaupt sinnvoll? Und wann überforderst du dein Kind damit?