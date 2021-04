Wie sage ich meinem Kind, dass es adoptiert ist? Das rät die Psychologin

Für ein Kind ist es die Chance auf eine neue Familie, die Adoption. Aber wie geht man als Eltern eines Adoptivkindes am besten mit dem Thema um? So früh wie möglich offen ansprechen? Oder lieber warten, bis das Kind erwachsen ist? Eine Expertin für Adoption gibt Tipps.

Das sagt die Expertin

Wann und wie sagt man seinem Kind am besten, dass es adoptiert ist? Die Forschung rät: So früh wie möglich damit anfangen. Am besten schon am Wickeltisch. Warum das für das Kind und die Familie das Beste ist, hat Claudia Conrath mit Psychologin Dr. Ina Bovenschen besprochen.

Wann ist der beste Zeitpunkt?

Die Frage nach dem Wann ist sehr eindeutig zu beantworten. Die Devise sollte sein: Aufklärung von Anfang an. Wenn Kinder bereits als Säuglinge adoptiert werden, sollte die Aufklärung bereits am Wickeltisch beginnen.