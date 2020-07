Der Irrgarten von Utting - und DU mittendrin!

Anlässlich des Beethoven-Jahres wird der Komponist in einem Labyrinth begehbar. Die Landwirte Corinne und Uli Ernst haben im bayerischen Utting am Ammersee auf 1,7 Hektar einen Irrgarten mit einem überdimensionalen Porträt Ludwig van Beethovens geschaffen. Der wäre in diesem Jahr 250 Jahre alt geworden.