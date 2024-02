Personalausweis oder Führerschein auf der Straße gefunden - wo gebe ich ihn ab?

Jeder, der schon mal einen Ausweis verloren hat, weiß wie ärgerlich das ist - und wie teuer. Umso schöner, wenn du ihn durch einen ehrlichen Finder zurückbekommst. Wenn du also einen Personalausweis oder Reisepass auf der Straße findest, ist es höchst ehrenwert, ihn schnell dem Besitzer oder der Besitzerin zurückzugeben.



Beim Personalausweis ist der schnellste und für dich einfachste Weg, ihn einfach in den nächsten Briefkasten zu werfen. Du musst den Perso auch nicht extra in einen Briefumschlag stecken oder Porto bezahlen. Wirf ihn einfach so in den Briefkasten. Die Adresse steht ja auf der Rückseite und die Post ist verpflichtet, staatliche Dokumente zuzustellen.

Bei einem Reisepass oder einem Führerschein ist das nicht ganz so einfach. Der Grund: Auf diesen Dokumenten steht keine Straße und keine Hausnummer. Einen Reisepass oder Führerschein gibst du deshalb am besten bei der nächsten Polizeidienststelle ab. Dort musst du nur ein Formular ausfüllen und angeben, wann und wo du den Ausweis gefunden hast - alles Weitere erledigt dann die Polizei.

Was auch immer geht: Gib einen gefundenen Führerschein, Reisepass oder Personalausweis einfach im nächstgelegenen Fundbüro ab. Das kann zum Beispiel auch am Flughafen sein. Die finden dann mit den offiziellen Stellen den Besitzer heraus.

Wenn du einen Personalausweis findest und du siehst, dass der Besitzer ganz in der Nähe wohnt, kannst du ihm den Ausweis natürlich auch schnell vorbeibringen. Das bringt dir eine Menge Karma-Punkte.

