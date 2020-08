Hier könnte die Autoversicherung in Bayern bald günstiger werden!

Etwa eine Million Autobesitzer im Freistaat können auf niedrigere Beiträge bei Kfz-Haftpflichtversicherungen hoffen. In 16 der 97 bayerischen Zulassungsbezirke gelten künftig niedrigere Regionalklassen, die bei der Kfz-Haftpflichtversicherung berücksichtigt werden. Dazu zählen unter anderem Garmisch-Partenkirchen, Straubing und das Nürnberger Land.

Etwa 540 000 Autobesitzer in elf Bezirken müssen wegen einer Hochstufung in höhere Regionalklassen hingegen mit höheren Haftpflicht-Tarifen rechnen. Die beste Schadenbilanz haben die Experten des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft für Kronach berechnet, Schlusslicht ist Ingolstadt.



In der Kaskoversicherung könnten sich aber die Einstufungen für rund eineinhalb Millionen Autofahrer vor allem in oberbayerischen Bezirken um jeweils eine Klasse verschlechtern. Als Ursache nennt der GDV Fahrzeugschäden durch schwere Hagelstürme in der Region im letzten Sommer.

Der GDV errechnet jedes Jahr die Schadenbilanzen der 413 Zulassungsbezirke Deutschlands und teilt diese in die sogenannten Regionalklassen ein. Je besser man dort eingestuft ist, desto günstiger wirkt sich das in der Regel auf den Versicherungsbeitrag aus. Die Kosten hängen aber auch von vielen weiteren Faktoren ab: Die veränderte Einstufung allein ist also noch kein Hinweis darauf, wie sich euer gesamter Beitrag für die Kfz-Versicherung verändert





In dieser Liste seht ihr die Einstufung eures Zulassungsbezirks

Auf dieser Karte seht ihr die Einstufung eures Zulassungsbezirks