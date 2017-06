3 Früchte, die ihr komplett aufessen könnt!

1. Der Avocado-Kern

Brotaufstrich, Haarmaske oder Hautcreme - Die Avocado ist das Superfood schlechthin. Grund dafür sind ihre wertvollen Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel ungesättigte Fettsäuren und Vitamine.

Und was ist mit dem Avocado-Kern? Der landet oft direkt in der Tonne, dabei ist er essbar und enthält mehr Nährstoffe als das Fruchtfleisch.

Probiert mal Avocado-Kern-Pulver:

Einfach die dunkle Haut vom Kern entfernen, in Stücke schneiden und trocknen lassen. Das dauert ungefähr ein bis drei Tage. Dann mit einer Reibe oder ähnlichem fein mahlen und nochmal trocknen lassen.

Fürs Müsli, den Smoothie, als Teeaufguss oder den Salat perfekt. Es schmeckt leicht nussig und ist super gesund. Eine geringe Menge reicht schon aus, um dem Körper etwas Gutes zu tun. Das Avocado-Kern-Pulver stärkt das Immunsystem und ist voll mit Kalium, Magnesium und Eisen.

2. Die Bananenschale

Vitamine, Kalium, Magnesium, Folsäure, Phosphor, Aminosäuren… All das steckt nicht nur in der Banane drin, sondern auch drumherum, in der Bananenschale. Da gibt's sogar die extra Portion Vitamin B12. Auch für gute Laune ist gesorgt, denn das Verputzen der gelben Schale steigert den Serotoninwert im Blut.

Die Hülle zum Essen?

Ja, das geht. Wichtig ist nur, dass es eine Bio-Banane ist. Hier könnt ihr sicher sein, dass die Schale nicht voll mit Pestiziden und Chemikalien belastet ist.

Dann ist alles möglich: backen, braten, kochen oder roh.

Zum Beispiel könnt ihr die Schale mit Honig im Ofen backen, dazu ein bisschen Joghurt. Eine andere Möglichkeit: Ab in den Mixer mit leckeren Früchten und zum Smoothie pürieren.

Ein Tipp noch: Bräunliche Bananen schmecken süßer und bekömmlicher.

Auch toll: Je mehr Bananenschalen wir essen, umso weniger oft laufen wir Gefahr, darauf auszurutschen. ;-))

3. Die Papayakerne

Kerne, überall Kerne… findet ihr die auch lästig? Solltet ihr aber nicht. Die kleinen Kügelchen stecken voller Power. Neben Vitaminen, Ballaststoffen und Co, enthält die Papaya Papain, ein Enzym, dass super für die Verdauung ist.

Deshalb solltet ihr sie auf keinen Fall wegwerfen. Ihr könnt damit tolle Sachen machen, wie zum Beispiel den Salat verfeinern oder Pfeffer aus den Kernen machen.

So wird’s gemacht:

Die Kerne mit einem Löffel vorsichtig heraus holen und das Fruchtfleisch von den Kernen entfernen. Dann Backofen an (50 Grad, 2-3 Stunden) und trocknen lassen. Fertig. Ab in die Pfeffermühle damit und wie Pfeffer verwenden.