Das solltet ihr beim Kauf eines Pedelecs beachten

Es gibt von allen Varianten zig Modelle. 2016 war fast jedes vierte verkaufte Fahrrad ein Elektrofahrrad. Wenn ihr euch eines zulegen wollt, müsst ihr euch selbst erst einmal einige Fragen beantworten. Am besten schreibt ihr auf, was ihr von eurem Elektrofahrrad erwartet. Und lasst euch dann von einem Fachhändler beraten.

1. Falle: Falsche Reichweite, zu schwerer Akku, falsche Ausstattung

Die wichtigste Frage ist: Wie weit will ich mit meinem E-Bike fahren? Kurve ich nur in der Nachbarschaft rum und fahre kleinere Strecken? Oder lege ich jeden Tag 30 Kilometer zur Arbeit zurück und kann den Akku in dieser Zeit nicht aufladen? Oder will ich in die Berge mit meinem Bike? Je nachdem, was euer Elektrofahrrad leisten muss, müsst ihr ein Modell mit dem richtigen Akku wählen. Akkus mit großer Reichweite sind schwerer und teurer. Ein abnehmbarer Akku ist gut für alle, die den Akku gern zwischendurch in einem Café oder am Arbeitsplatz laden wollen.

Auch die Frage, wo der Motor sitzt, ist wichtig: am Vorderrad, am Hinterrad oder am Tretlager. Infos zu Vor- und Nachteilen aller drei Varianten findet ihr auf den Seiten von e-Rad Hafen. Nächste Überlegung: Wie soll die Rahmenform meines Rad aussehen? Brauche ich einen bequemen Einstieg?

Noch eine Entscheidung: Naben- oder Kettenschaltung? Und: Welche Bremsen wollt ihr? (Trommel-, Scheiben- oder Felgenbremsen, hydraulisch oder per Seilzug betätigt?)

Überlegt gut, wie euer Pedelec aussehen muss, das erleichtert euch die Entscheidung. Ein Test mit sieben Fragen vom Verkehrsclub Deutschland (VCD) hilft euch bei der Auswahl.