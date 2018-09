Die meisten Banking-Apps können überzeugen

Verlierer: Die Postbank

Besonders schlecht abgeschnitten hat übrigens die App der Postbank, hier fehlten viele der praktischen Funktionen. Außerdem waren in der Android Version Überweisungen ins Euro-Ausland nicht möglich. Und noch ein allgemeiner Wermutstropfen bleibt: nicht wirklich herausfinden konnten die Tester, was die kleinen Programme mit den persönlichen Daten so alles anstellen. Bei neun Apps wurde das Datenverhalten immerhin als kritisch bewertet, da sie beispielsweise Daten versenden, die eigentlich für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs unerheblich sind, etwa Geräteinfomationen, mit deren Hilfe das Gerät eindeutig identifiziert werden kann. Und so bleibt es am Ende jedem Nutzer selbst überlassen, sich zu überlegen, ob der App-Anbieter mit seinen Daten schon sauber umgehen wird… oder eben nicht.