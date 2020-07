Leberkässemmel für 2,10 Euro zu teuer? Metzger stocksauer!

Was ist ein angemessener Preis für eine Leberkässemmel? Ein Kunde einer Unterhachinger Metzgerei hält 2 Euro 10 auf jeden Fall für unverschämt und vergibt nur drei von fünf Sternen bei Google. Das frustriert den betroffenen Metzger: "Wenn wir schlecht bewertet werden, weil eine Leberkässemmel 2,10 Euro kostet, dann ist dies kein Auslöser für Traurigkeit und Reue, sondern Empörung und Wut".

Massentierhaltung, Billigfleisch und Tönnies - viele von euch haben gerade nicht mehr so richtig Lust auf Fleisch. Trotzdem scheint einigen Zeitgenossen der Preis für ein Steak oder -wie in diesem Fall- eine Leberkässemmel immer noch das wichtigste Kriterium zu sein. Jedenfalls findet "Rasen- -Hans", dass 2 Euro 10 für eine Leberkässemmel zu viel sind - und hinterlässt einem Unterhachinger Metzger nur 3 von 5 Google-Sternen in seiner Rezension.