Sirenen, Warn-Apps und Textnachrichten: Warntag am Donnerstag

Am Donnerstag (09. März) ist in weiten Teilen Bayerns ein Probealarm geplant. Keine Panik also, wenn ihr Sirenen hören solltet oder von euren Warn-Apps benachrichtigt werdet. Worum es geht und was ihr wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Der Probealarm am Donnerstag (09. März) ist für 11 Uhr in weiten Teilen Bayerns geplant. So soll getestet werden, ob alle Systeme richtig funktionieren. Geplant ist, dass die Sirenen eine Minute lang heulen und Warn-Apps sowie das Cell Broadcast eine Mitteilung auslösen. Cell Broadcast ist in ganz Deutschland neu eingeführt worden und schickt eine Textnachricht an Handys und Smartphones. Beim Probealarm wird die Benachrichtigung um 11:05 Uhr ausgelöst. Einzelne Kommunen können auch z.B. Lautsprecherdurchsagen für den Probealarm nutzen.

Warum gibt’s den Probealarm?

Der Probealarm soll einerseits checken, ob alle Systeme richtig funktionieren, oder ob was nachgebessert werden soll. Andererseits soll er euch aber auch mit den Signalen vertraut machen, damit ihr im Ernstfall wisst, wie das klingt, wie ihr benachrichtigt werdet und was ihr machen solltet.

Welche Warn-Apps werden ausgelöst?

Getestet werden die Apps NINA, KATWARN und BIWAPP.

Wofür haben wir die Alarme überhaupt?

Die Sirenen und Alarme sollen im Ernstfall – nicht also beim Probealarm - bei schwerwiegenden Gefahren der öffentlichen Sicherheit dienen. Wenn die Sirenen heulen oder ihr eine Benachrichtigung bekommt, solltet ihr eure Rundfunkgeräte einschalten und auf Durchsagen achten.

Ich hab‘ gar nichts mitbekommen?

Nicht in allen Kommunen Bayerns wird der Probealarm am Donnerstag durchgeführt. Möglicherweise bekommt ihr also gar nichts vom Warntag mit. Das Bayerische Innenministerium hat unter dem Link bei „Terminhinweise“ eine Liste der teilnehmenden Kommunen auf seiner Homepage veröffentlicht.