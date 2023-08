Rettungswagen mit Blaulicht will vorbei: Darf ich über eine rote Ampel fahren?

Ein Polizeiauto, ein Rettungswagen oder die Feuerwehr nähert sich von hinten mit Blaulicht? Dann bedeutet das für dich:



"Alle (...) Verkehrsteilnehmer haben sofort freie Bahn zu schaffen". (§38 Straßenverkehrordnung)

Denn ein Blaulicht zusammen mit Einsatzhorn darf nur eingesetzt werden, wenn...

"... höchste Eile geboten ist, um Menschenleben zu retten oder schwere gesundheitliche Schäden abzuwenden, eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwenden, flüchtige Personen zu verfolgen oder bedeutende Sachwerte zu erhalten."

Was bedeutet konkret: "Du hast freie Bahn zu schaffen?" Eine eindeutige Antwort darauf gibt es nicht - das hängt immer von der Situation ab.

Du bist auf einer ziemlich leeren Bundesstraße unterwegs?

Fahre etwas nach rechts, setze den Blinker (bedeutet: "Ich habe euch gesehen"), werde ein bisschen langsamer und lass den Rettungswagen passieren. Was du auf keinen Fall machen solltest: Eine Vollbremsung! Das ist supergefährlich, völlig unnötig und gefährdet auch das Einsatzfahrzeug hinter dir.

Du stehst auf einer mehrspurigen Straße vor einer rotem Ampel?

Überlege kurz: Welche Spur wird der Fahrer des Einsatzfahrzeugs wohl nehmen wollen? In aller Regel wird das die Spur sein, auf der die wenigsten Autos warten. Stehst du genau dort, bedeutet das für dich: Du darfst die rote Ampel ignorieren, fährst ganz langsam in den Kreuzungsbereich, gefährdest dich nicht und auch sonst niemand anderen. Falls du geblitzt werden solltest, schau etwas weiter unten auf diese Seite.

Du bist auf der Autobahn unterwegs?

Wie du hier ein Einsatzfahrzeug vorbeilässt, das ist klar geregelt. Auf allen Straßen mit mindestens zwei Spuren müssen Autofahrer eine Rettungsgasse bilden. Und zwar nicht erst dann, wenn schon alles steht. Sondern sobald ein Stau droht. Alle auf der linken Spur fahren GANZ nach links, alle anderen nach rechts. Und das bleibt dann so, bis sich der Stau aufgelöst hat.

>> Mehr Infos: So bildest du eine Rettungsgasse auf der Autobahn

Du bist in der Stadt unterwegs und es ist recht viel los auf den Straßen?

Gibts es rechts einen Seitenstreifen? Dann ausweichen. Auch eine Parkbucht oder Busbucht funktioniert gut. Du darfst auch auf einen Rad- oder Fußweg ausweichen, aber sei supervorsichtig. Achte auf andere Verkehrsteilnehmer - und auch auf dein Auto! Nicht dass du dich in einem S-Bahn-Bett festfährst oder an einer krassen Bordsteinkante dein Auto ruinierst! Falls dir ein Rettungsfahrzeug ENTGEGEN kommt, kannst du so natürlich genauso gut Platz machen und helfen.

§38 gilt übrigens für alles, was Blaulicht hat - egal ob LKW, Auto oder Motorrad, egal ob Feuerwehr, THW, Polizei oder Hilfsorganisation. Und der Abschlepper? Der hat doch gar kein Blaulicht! Stimmt, aber ohne ihn kann die Unfallstelle nicht geräumt werden. Also bitte auch durchlassen.

>> Auch interessant: Rechte Spur frei auf der Autobahn - Darf ich trotzdem auf der Mittelspur fahren?

Rote Ampel überfahren beim Notfalleinsatz - und geblitzt worden?

Viele haben Angst vor einem Blitzer, wenn sie wegen eines Blaulichteinsatzes über "Rot" fahren. Die Angst ist unnötig: Wird der Rettungswagen auch geblitzt, kommt erst gar kein Bescheid. Wichtig: Notiere dir für den Fall der Fälle Datum und Uhrzeit und merke dir, was für ein Einsatzfahrzeug da mit Blaulicht angekommen ist (vielleicht ja sogar das Kennzeichen). Alle Einsätze werden dokumentiert und die Behörden können nachvollziehen, wenn du aus einem wichtigen Grund über die rote Ampel gefahren bist.