Geburt in Blitz(er)geschwindigkeit: Da drückt die Polizei ein Auge zu

Die Zweiten sollen ja die Belohnung für die erste Geburt sein und nicht stundenlang auf sich warten lassen. Doch dass das Kind es SO eilig hat, überraschte Sara und Ehemann Sebastian dann doch...



Das Paar war auf dem Weg in die Klinik in Gern. Doch Baby Nele konnte es gar nicht schnell genug gehen. Papa Sebastian pfiff auf die Geschwindigkeitsbegrenzung auf dem Mittleren Ring in München. Ihm war es in dem Moment wichtiger, seine Frau schnellstmöglich zum Kreißsaal zu bringen. Die beiden fuhren geradewegs in die Radarfalle und wurden geblitzt! Sebastian war gar nicht so viel drüber, daran kann er sich noch diffus erinnern aber in dem Moment war ihm alles wurscht.





Nur 13 Minuten zwischen Foto und Geburt



Geblitzt wurden die beiden um 2.14 Uhr. Eine Hebamme sollte nur 13 Minuten später 2.27 Uhr als Uhrzeit für die Geburt von Tochter Nele notieren. Eine echte Blitz(er)-Geburt!