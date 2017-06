Was ihr jetzt über die "Blue Whale Challenge" wissen müsst

Gerade macht ein Spiel Schlagzeilen, das via WhatsApp verteilt wird, und in dem besonders Kinder aufgefordert werden, an einer Challenge teilzunehmen. Das Krasse: Am Ende des Spiels steht angeblich der Tod des Spielers.

Euer Kind bekommt eine WhatsApp und wird aufgefordert, an einem Spiel mit 50 Aufgaben teilzunehmen. Dieses Spiel startet harmlos, wird dann aber schnell immer perfider und fieser. Laut Polizei geht es schnell darum, sich selbst zu beschimpfen ("Sag, du bist zu fett!") oder gar, sich selbst zu verletzen. Am Ende der 50 Aufgaben steht dann angeblich die Aufforderung, sich selbst zu töten und so ein besseres Leben in einer besseren Welt zu erreichen.

So könnt ihr euer Kind schützen

Am besten sprecht ihr schon vorher mit eurem Kind über dieses unsägliche "Spiel". Und schaut möglichst auch ein bisschen darauf, was euer Kind so an Nachrichten via WhatsApp bekommt. Sollte die Nachricht tatsächlich bei eurem Kind ankommen, löscht ihr das am besten gemeinsam und sprecht noch einmal darüber. Wichtig ist, dass euer Kind weiß, dass es jederzeit mit einer solch dubiosen Geschichte zu euch kommen kann und ihr helfen und es beschützen werdet.