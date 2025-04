Was steckt hinter dem Ring bei WhatsApp?

Vor einigen Tagen ist bei WhatsApp unten rechts ein blau-lila Ring aufgetaucht. Das ist “Meta AI“, die KI von Meta – dem Unternehmen, das hinter WhatsApp steckt. Meta AI will dich bei der Nutzung von WhatsApp unterstützen. Was genau das bedeutet und ob die Meta-KI wirklich was kann, erfährst du hier!

Egal, ob im direkten Chat mit der KI oder bei der Integration der KI in andere Chats: Achte auf sensible und persönliche Daten von dir und anderen!

Du kannst mit dieser KI, ähnlich wie mit ChatGPT zum Beispiel, chatten, um so Antworten auf deine Fragen zu bekommen. Aber auch Vorschläge für Aktivitäten, Geschenkideen oder Rezepte kann die Meta-KI, genauso wie kreative Funktionen, also das Schreiben von Gedichten oder Witzen. Bei WhatsApp kann die KI sogar auf aktuelle Ereignisse und Nachrichten zugreifen und dir so zum Beispiel in Echtzeit Fußballergebnisse liefern, wenn du danach fragst.

„Meta AI“ wurde vor kurzem in Europa für WhatsApp ausgerollt und wird jetzt nach und nach auch bei Facebook, Instagram und dem Messenger integriert. Wie immer bei Neuerungen von Meta wird die KI nach und nach freigeschaltet. Wird dir der Kreis unten rechts noch nicht angezeigt, sollte er in ein paar Tagen oder Wochen auftauchen – wenn du die aktuelle Version der Apps nutzt.

Ist die Nutzung der Meta-KI sicher – gerade im Hinblick auf Datenschutz?

Dass die KI von Meta in Deutschland erst jetzt eingeführt wird, liegt an den strengeren Datenschutzregeln der EU. Die Meta-KI musste angepasst werden und hat im Vergleich zur Version in den USA aktuell weniger Funktionen. Das Erstellen und Bearbeiten von Bildern und die Sprachfunktion sind in Europa nicht verfügbar. Daran soll in den kommenden Monaten noch gearbeitet werden.

Verbraucherschützer warnen trotzdem: Bisher ist noch nicht klar, wie die KI innerhalb von WhatsApp mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Chats umgeht – vor allem, wenn du die KI aus einem bereits bestehenden Chat mit einer Freundin oder der Familie heraus ansprichst und so in den Chat integrierst.

Wir haben das ausprobiert: Wenn ihr sie im direkten Chat nach privaten Dingen aus anderen Chats fragt, gibt sie sich tatsächlich ahnungslos. Sie gibt an, dass es nicht möglich ist, auf Informationen aus privaten Chats mit anderen zuzugreifen. Was du im direkten Austausch mit der Meta-KI allerdings eingibst, ist für Meta sehr wohl einsehbar.

Kann ich die KI-Funktion ausschalten?

Die kurze Antwort: Nein. Du kannst „Meta AI“ nicht deaktivieren. Der kleine Kreis in der unteren rechten Ecke wird also erstmal bleiben. Aber natürlich kannst du selbst entscheiden, ob du die KI nutzen möchtest oder ob du darauf verzichtest.