WhatsApp-Gruppe: So verlässt du den Chat heimlich, still und leise!

Wenn du einen WhatsApp-Gruppenchat verlässt, dann bekommen das alle anderen in der Gruppe mit. Das will WhatsApp jetzt mit einem neuen Feature ändern: Der Möglichkeit, sich heimlich, still und leise aus dem Staub zu machen. Nur der Administrator bekommt eine entsprechende Info.

Gruppenchats sind in der Theorie ganz praktisch. Leider nicht in der Praxis. Das Problem: In WhatsApp-Gruppen ufern Diskussionen aus. Es werden Dinge breitgekaut, die dich nicht interessieren und betreffen. Nerviger Smalltalk, GIFs und Links zu semi-lustigen Videos sind an der Tagesordnung. Weiteres Dilemma: Die meisten von uns sind in viel zu vielen Gruppenchats. Ein Chat für die Familie, einer für die Kindergartengruppe, für die Kollegen, für den Sportverein, für eine Geburtstagsparty, und und und. Klar kannst du die einzelnen Chats stummschalten. Aber du kannst sie auch ganz verlassen! Allerdings: Jeder in der Gruppe bekommt das sofort mit - wenn das anprangernde "SEBASTIAN hat die Gruppe verlassen!" aufploppt. Bääääm! Ein leises "Sich-Heraus-Sneaken" - das geht nicht. Und: Nicht wenige werden direkt von ihren Gruppengenossen wieder eingeladen - schließlich ist das Verlassen der Gruppe ja bestimmt unabsichtlich passiert!

Dies soll sich mit einem der kommenden Updates beim Messenger ändern: Dann kannst du dich aus einem Gruppen-Chat verabschieden, ohne dass es irgendjemand merkt. Mit einer Ausnahme: Der Gruppen-Administrator bekommt eine Info, dass du jetzt nicht mehr dabei bist. Wann genau das Update für iOS und Android-Smartphones kommt, ist noch nicht ganz klar. Allzu lange dürfte dies nicht mehr dauern - wir halten dich auf dem Laufenden und geben dir Bescheid, wenn es soweit ist.

