Krass: Totale Mondfinsternis am Montagmorgen

Die Mondfinsternis am Montagmorgen verspricht dir einen spektakulären Blutmond am Himmel. Voraussetzung: Du musst verdammt früh aufstehen! Wenn du diese Mofi verpasst, bekommst du erst in drei Jahren wieder die Chance.

Diesmal allerdings nicht ganz so bequem wie im vergangenen Sommer: Die Totalität findet am frühen Morgen zwischen Viertel vor sechs und Viertel vor sieben Uhr statt, und das an einem Wintermorgen. Doch die nächste totale Mondfinsternis ist bei uns erst wieder im Mai 2022 zu sehen.

Seit der tollen Mofi im vergangenen Sommer ist gerade mal ein halbes Jahr vergangen, und schon wird der Mond wieder blutrot: Am Montagmorgen gibt es eine totale Mondfinsternis in Bayern!

Warum wird der Mond bei einer totalen Mondfinsternis rot?

Die Totalitätsphase ist in ganz Deutschland gut zu sehen. Um Viertel vor sieben Uhr endet sie, wenn der Morgen bereits merklich dämmert. Ab jetzt schiebt sich der Mond langsam wieder aus dem Erdkernschatten und wächst von der Sichel erneut zum Vollmond an. Dabei sinkt er immer tiefer, seinem Untergang entgegen. Willst du diese partielle Phase der Mondfinsternis bis zum Schluss beobachten, brauchst du absolut freie Sicht zum Horizont, denn von dem ist der Mond am Ende keinen Fingerbreit mehr entfernt. Die anschließende Halbschattenfinsternis entgeht uns in Bayern, da die Sonne auf- und der Mond untergeht.