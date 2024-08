So schläfst du im Sommer besser - auch bei Hitze

Damit dein Schlafzimmer schön kühl bleibt, solltest du im Sommer nur früh morgens und spät abends lüften. Dann heißt es: Alle Fenster und Türen auf und für Durchzug sorgen. Tagsüber solltest du die Fenster schließen und abdunkeln.

Auch elektrische Geräte gehören zu möglichen Wärmequellen. Deshalb solltest du Geräte besser ganz ausstecken, statt sie in den Stand-by-Modus zu schalten. Das gilt aber natürlich nicht nur für Geräte im Schlafzimmer, sondern überall in Haus und Wohnung. ;-)

Lauwarm duschen, bevor du ins Bett gehst

Auch wenn eine kalte Dusche sehr verlockend erscheinen mag, ist das im Sommer nicht das Beste für unseren Körper. Das kalte Wasser kühlt den Körper zwar kurzfristig runter, regt allerdings auch die Durchblutung an. Deshalb erzeugt unser Körper nach einer kalten Dusche mehr Wärme. Um dem entgegenzuwirken, solltest du deshalb lauwarm duschen – also ungefähr mit Wasser nahe der Körpertemperatur.

Das gleiche gilt auch für Getränke: Lauwarm ist im Sommer für unseren Körper und die Abkühlung besser als eiskalt!

Das richtige Material für Schlafanzug und Bettwäsche

Natürliche Fasern sind im Sommer deutlich besser als Schlafanzug und Bettwäsche geeignet, als synthetische Stoffe. Das liegt daran, dass natürliche Fasern den Schweiß besser aufsaugen und luftdurchlässiger sind. Dünne Baumwoll- oder Leinenstoffe eigenen sich da am besten.



Nur mit Bettlaken schlafen

Im Sommer kannst du vor allem bei heißen Temperaturen auf deine Bettdecke verzichten. Es reicht, wenn du zum Zudecken ein dünnes Baumwolllaken, Leintuch oder einfach nur den Bettbezug nimmst – am besten auch hier aus Baumwolle oder Leinen.

Nackt und ohne Zudecke schlafen ist übrigens keine gute Idee. Dann besteht nämlich die Gefahr, dass dein Körper durch das Schwitzen zu sehr auskühlt und du anfälliger für eine Sommererkältung bist.



Tipp: Lege das Bettlaken vor dem Schlafengehen für einige Stunden ins Gefrierfach! Dann ist es zumindest für einige Zeit angenehm kühl. Im Idealfall bist du eingeschlafen, bevor das Laken wieder richtig warm ist.



Leichtes Essen am Abend

Im Sommer, besonders am Abend solltest du am besten Leichtverdauliches essen. Das heißt viel Gemüse, Salat und wasserreiche Snacks, wie zum Beispiel Obst. Finger weg von schweren und fettreichen Gerichten. Die belasten unseren Körper nämlich zusätzlich. Auch Süßigkeiten, Koffein und Alkohol sind bei heißen Temperaturen keine gute Idee. Diese regen nämlich den Kreislauf und Stoffwechsel an und dann fällt dir das Einschlafen schwerer.



Nasses Tuch am Fenster zur Abkühlung

Häng abends ein feuchtes Bettlaken oder Geschirrtuch ins offene Fenster. Das hilft beim Abkühlen des Zimmers: Durch die Verdunstung wird der Umgebung Wärme entzogen und diese somit abgekühlt. Aber Achtung: Gleichzeitig erhöht sich auch die Luftfeuchtigkeit im Zimmer. Deshalb das Fenstern einfach noch ein bisschen länger offenlassen.

Genug trinken - besonders an heißen Tagen

Dieser Tipp gilt nicht nur abends, erleichtert dir allerdings das Einschlafen: Achte darauf, dass du über den Tag verteilst genug trinkst. An normalen Tagen sollten es mindestens 1,5 Liter sein – an heißen Tagen sogar 2 bis 3 Liter Wasser täglich. Nur so lässt sich der Flüssigkeitsverlust beim Schwitzen tagsüber und nachts ausgleichen



