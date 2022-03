Großer Test: Welche Bodylotion ist die beste?

Bodylotion aus der Pappschachtel? Klingt schräg, geht aber. Was früher immer flüssig war, gibt es jetzt auch am Stück. Anders als klassischen Lotionen enthalten die festen Alternativen kein (oder nur ganz wenig) Wasser. Sie sehen aus wie ein Stück Seife; erst wenn du sie in die Hand nimmst, wird die feste Lotion schön cremig.