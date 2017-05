So merkt ihr euch Telefonnummern, PINs und Schulstoff ganz easy

1. So vergesst ihr keine Namen mehr

Zuerst den Namen laut aussprechen "Hallo, Frau Müller!" oder "Danke, Herr Meier!" So ist der Name schon im Kurzzeitgedächtnis angekommen. Der eigentliche Trick ist dann das Verknüpfen mit Bildern. Heißt jemand Bäcker, stellt ihn euch in der Backstube vor. Eine Frau Seiffert könnt ihr euch beim Händewaschen mit "Seife" vorstellen. Wichtig ist immer, dass die Person in eurer Vorstellung irgendwas macht (Hände waschen, backen), das zum Namensbild passt. So entsteht eine Verknüpfung im Gehirn – je detaillierter ihr die Vorstellung ausschmückt (Mimik, Gestik, Handlung), desto besser merkt ihr euch den Namen. Komplizierte Namen wie Kowalski prägt ihr euch ein, indem ihr den Namen in eine Bildergeschichte splittet, zum Beispiel Koffer, Wal, Ski. Herr Kowalski trägt einen Koffer, in dem sich ein Wal auf Ski befindet. Absurd? Ja! Aber je absurder, desto leichter zu merken.