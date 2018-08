Diese Zwillinge reisen um die Welt - mit Fahrrad und Amphibienfahrzeug!

Sie sind Zwillinge und Weltreisende, sie lieben Abenteuer und sind höchst kreativ: Paul und Hansen Hoepner haben sich ohne Geld auf eine aufregende Reise um die Welt gemacht oder sind mit dem Fahrrad bis nach Shanghai gefahren. Ihr neues Projekt: mit dem selbstgebauten Amphibien-Fahrzeug "Urmel" durch Alaska fahren. Paul und Hansen sind am Montag bei " Mensch, Theile! " - ab 19.00 Uhr in BAYERN 3 und danach als Podcast .

Quer durch Europa bis nach Portugal – von Toronto bis nach Vancouver mitten durch Nordamerika und in Asien mit Stops in Tokio, Hongkong, Kuala Lumpur und Neu-Dehli über Moskau bis zurück nach Hause. Mit gerade mal zwei T-Shirts und zwei frischen Unterhosen im Gepäck! Oft kamen sie per Anhalter voran; wenn doch mal ein Flug fällig wurde, haben sie sich die Tickets durch kleine Jobs und mit dem Verkauf von selbstgebasteltem Schmuck verdient. Hansen, der fünf Minuten älter ist als sein jüngerer Bruder Paul, ist gelernter Goldschmied. Die Reise um die Welt war nicht ihr erstes Großprojekt. Mit Zelt und Isomatte sind sie von Berlin nach Shanghai geradelt. Sieben Monate – 13 600 Kilometer weit. Unterwegs wurden sie beim Versuch des illegalen Grenzübertritts verhaftet, überwanden einen mehr als 5000 Meter hohen Pass und hatten auch mal Heuschrecken als Hauptmahlzeit.