Brand in Fürth: Feuerwehr durch Falschparker behindert

Es ist ein Albtraumszenario: Das Haus brennt und die Feuerwehr kommt nicht durch. In der Fürther Altstadt ist am frühen Morgen eine Erdgeschosswohnung ausgebrannt. Sieben Erwachsene und ein Kleinkind wurden verletzt. Beinahe wären die Retter von der Feuerwehr zu spät gekommen: Die Straßen zum Einsatzort waren zugeparkt.

Wie die Polizei mitteilt, ist noch unklar, warum in der Wohnung einer siebenköpfigen Familie in einem Mehrfamilienhaus in der Marienstraße das Feuer ausbrach. Ein Nachbar hatte Rauch entdeckt, die Familie geweckt und die Feuerwehr gerufen. Die Berufsfeuerwehr Fürth und die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte machten sich sofort auf den Weg, der allerdings durch Falschparker in zweiter Reihe und in Kurven behindert wurde.

Weil die Zeit drängte, war die Feuerwehr allerdings nicht zimperlich: Sie rammte eines der falschparkenden Autos und machte so den Weg zum Brandort frei.

Kein Strafverfahren gegen Falschparker

Weil die Feuerwehr dadurch letztlich doch noch relativ schnell zum Einsatzort kam, droht den Falschparkern kein Strafverfahren. Allerdings verständigten die Einsatzkräfte die Stadt, die anschließend Strafzettel verteilte. Die Feuerwehr holte die Bewohner aus dem brennenden Haus und löschte das Feuer. Sieben Erwachsene und ein Kleinkind kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik. Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, ist unbewohnbar. Die Nachbarn konnten nach dem Ende der Löscharbeiten ins Haus zurückkehren.

