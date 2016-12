So machst du 2017 am meisten aus deinen Urlaubstagen!

Der 500. Jahrestag der Reformation, der 31. Oktober 2017, beschert uns Bayern einmalig einen zusätzlichen Feiertag! Der Bayerische Landtag hat's beschlossen. Am 31. Oktober 1517 schlug Martin Luther seine Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg. Folge: Die Protestanten spalten sich von der katholischen Kirche ab. Der Tag wird übrigens auch für alle Katholiken arbeitsfrei sein ;-)