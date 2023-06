Gegen Langeweile: Welche Spiele mit Kindern im Auto spielen?

Die erste Person packt den ersten Gegenstand in einen imaginären Koffer (Ich packe meinen Koffer - und nehme mit: ein Handtuch), die zweite Person muss diesen Satz nun wiederholen und einen weiteren Gegenstand ergänzen. So geht es reihum. Wenn jemand einen Gegenstand oder die richtige Reihenfolge vergisst, scheidet er aus.

"Ich sehe was, was du nicht siehst"

Einer schaut im Auto oder in der Landschaft nach einem Gegenstand. Die anderen müssen raten, welchen Gegenstand er meint. Einziger Hinweis: Die Farbe des Gegenstandes: "Ich sehe was, was du nicht siehst - und das ist grün!"

Christbaum zählen

Beliebt in der Vorweihnachtszeit: Die Personen im Auto teilen sich in zwei Gruppen auf: linke Seite, rechte Seite. Nun werden (beleuchtete) Christbäume am Straßenrand gezählt. Jede Gruppe darf aber nur die auf ihrer Straßenseite zählen. Es gewinnt, wer am Ziel die meisten Bäume gesehen hat.