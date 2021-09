Freie Tage: So holt ihr das meiste aus eurem Urlaub heraus!

Mit 14 Feiertagen ist Bayern Spitzenreiter in Deutschland, auch wenn das Friedensfest und Mariä Himmelfahrt nur in bestimmten Landkreisen gefeiert wird. 2022 habt ihr also wieder einige Möglichkeiten mit Brücken- und Urlaubstagen eine Menge freie Tage am Stück herauszuholen.

Die bayerischen Feiertage 2022 im Überblick:

Sa., 01.01. Neujahr

Do., 06.01. Heilige Drei Könige 😀

Fr., 15.04. Karfreitag 😀

Mo., 18.04. Ostermontag 😀

So., 01.05. Tag der Arbeit

Do., 26.05. Christi Himmelfahrt 😀

Mo., 06.06. Pfingstmontag 😀

Do., 16.06. Fronleichnam 😀

Mo., 08.08. Augsburger Friedensfest (nur Augsburg) 😀

Mo., 15.08. Mariä Himmelfahrt (nur Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung) 😀

Mo., 03.10. Tag der Deutschen Einheit 😀

Di., 01.11. Allerheiligen 😀

So., 25.12. Erster Weihnachtsfeiertag

Mo., 26.12. Zweiter Weihnachtsfeiertag 😀

(Ostersonntag und Pfingstsonntag sind offiziell keine gesetzlichen Feiertage)

