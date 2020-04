Ab 21 km/h zu viel, ist der Lappen weg!

Wenn ihr ab kommenden Dienstag (28. April) zu schnell unterwegs seid, wird das deutlich teurer. Und nicht nur das: Schneller als bislang kann sogar euer Führerschein eingezogen werden. Das sind die neuen Bußgelder in der Straßenverkehrsordnung.

Rasen wird teurer. Wenn ihr in Zukunft in einem Ort oder einer Stadt mit mehr als 20 km/h zu schnell unterwegs seid, ist der Lappen schon weg. Beispiel: Ihr fahrt mit ermittelten 51 durch eine Tempo 30-Zone, dann müsst ihr einen Monat auf den Führerschein verzichten. Unterhalb dieser Geschwindigkeit haben sich die Geldstrafen verdoppelt: - bis 10 km/h: 30 €

Strafen für Rettungsgassen-Blockierer und Falsch-Parker

Wer keine Rettunggasse bildet oder sie blockiert, muss künftig mit 200 Euro Bußgeld, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot rechnen. Wer eine Rettungsgasse absichtlich befährt, wird sogar noch härter bestraft (mindestens 240 Euro, mindestens 2 Punkte, mindestens ein Monat Fahrverbot).

Außerdem wird Halten in zweiter Reihe teurer: 55 Euro, bei einer Behinderung sogar 70 Euro. Wer in zweiter Reihe parkt und andere so behindert, muss 80 Euro bezahlen und bekommt einen Punkt.

Parken auf dem Gehweg und in Fußgängerzonen geht natürlich auch gar nicht und kostet 55 Euro.