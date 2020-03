Das sind die schrägsten Gerüchte rund um das Coronavirus

Das Coronavirus ist neu – und wenn etwas Neues auftaucht, muss das erst untersucht werden bis man es so richtig versteht. In der Zwischenzeit kann man phantasievoll spekulieren. Und genau das passiert im Moment: Wilde Gerüchte und „Tipps“ machen die Runde.

Um es kurz zu machen: Ja, die gibt es und sie sind schon lange bekannt. Gemeint sind Hustenhygiene, (richtiges) Händewaschen und Abstand halten. Das Virus wird per Tröpfcheninfektion übertragen – und da helfen genau diese Maßnahmen. Deshalb empfiehlt auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) genau die. Nicht bewiesen sind dagegen die Tipps, „alle 15 Minuten Wasser trinken“ (kursiert auf facebook) oder „jeden Morgen 10 Sekunden die Luft anzuhalten“ um festzustellen, ob man eine Fibrose hat (ebenfalls auf facebook zu lesen).

Wie kann man checken, ob man infiziert ist?

Invasion der Amerikaner?

Am Freitag (20.3.) sind in Bayern Ausgangsbeschränkungen in Kraft getreten, Italien hatte entsprechende Regeln schon vorher in Kraft gesetzt. Die Absicht ist dabei, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Das erschien nicht allen glaubwürdig und so kursierten via WhatsApp und auf facebook sehr schnell Bilder, die einen angeblichen Truppenaufmarsch der Amerikaner zeigen sollten.