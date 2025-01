Hilft Musik bei der Konzentration?

Bei welchen Aufgaben hilft Musik?

Bei sprachlichen Aufgaben, also dem Schreiben von Aufsätzen oder Nachrichten, kann Musik eher hinderlich sein. Wenn es um das Finden von Wörtern geht, dann arbeitet dein Gehirn in der Stille am besten. Musik mit Text lenkt nur ab.

Bei kreativen Aufgaben sieht das anders aus: Musik kann die Kreativität anregen und dich bei der Ideenfindung unterstützen.

Allgemein sollte die Musik eher ohne Text sein. Instrumentale Musik ist nämlich weniger ablenkend und hat eine beruhigende Wirkung.

Zu der Frage, bei welchen Aufgaben Musik hilft, gibt es aber noch zu wenige Studien. Vieles basiert nur auf Theorien und Beobachtungen von Psychologen und Musikwissenschaftlern.

Wenn es um Motivation geht, dann sieht die Sache ganz anders aus. Da hilft vor allem die eigene Lieblingsmusik – ganz egal ob mit Text oder ohne. Die eigene Lieblingsmusik verbessert die Laune und weckt positive Emotionen. Beides ist gut für die Motivation und kann eine positive Auswirkung auf dein Arbeitsgedächtnis haben.