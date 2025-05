Bei Sonnenschein solltest du keine Fenster putzen

Wenn die Sonne schön durch die Fenster scheint, werden Schmutz und Flecke erst richtig sichtbar. Also der perfekte Zeitpunkt, um das Fenster zu putzen. Also los geht’s, oder? Nein, besser nicht. Fensterputzen solltest du tatsächlich auf einen bewölkten Tag verschieben. Das hat mehrere Gründe.

Was ist die beste Zeit zum Fensterputzen?

Am besten wartest du auf einen bewölkten Tag – natürlich ohne Regen. Sollte es doch sonnig werden, dann putze die Fenster am besten morgens oder abends. Da ist die Sonneneinstrahlung am geringsten – genauso wie die Temperatur. Beides sorgt dafür, dass Putzwasser und Reinigungsmittel weniger schnell verdunsten. Musst du trotzdem bei direktem Sonnenschein Fensterputzen, dann nutze Rollladen oder Rollos für Schatten. So hältst du die Fensterscheiben möglichst kühl und kannst das Verdunsten von Wasser und Co. etwas herauszögern. Dann bekommst du garantiert blitzblank geputzte Fenster bekommst!