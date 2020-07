Maske mal anders: Schenk Corona dein Lächeln!

Mund-Nase-Masken sind leider eine lästige Notwendigkeit in Zeiten von Corona. Und langweilig sehen sie in der Regel auch noch aus. Aber zwei Kleinunternehmer aus Unterfranken hatte eine coole Idee: Lasst euch doch einfach das eigene Gesicht auf die Maske drucken.

Alexander Gillich aus Schweinfurt vermietet normalerweise Fotoboxen (genau die Dinger, die ihr von Hochzeiten kennt). Weil's gerade keine großen Hochzeiten gibt, läuft das Geschäft mau. Aber er hat eine Idee: Die Leute machen ein Foto von sich in der Fotobox - oder schicken einfach online ein schönes Bild, das sie sowieso schon haben. Jetzt kommt Susanne Arndt ins Spiel. Sie hat ein kleines Textildruckunternehmen in Schwebheim - ganz in der Nähe von Schweinfurt. Susanne druckt dieses Bild dann auf Mund-Nasen-Masken.

Was die beiden Kleinunternehmen eint: Sie haben sich durch die Geschäftsidee in diesen nicht einfachen Zeiten gegenseitig über Wasser gehalten - und schon hunderte von bedruckten Masken verschickt. Die BAYERN 3 Frühaufdreher haben mit Susanne gesprochen.