Darf mich meine Bank rauswerfen, wenn ich neuen Geschäftsbedingungen nicht zustimme?

"Bitte stimme unseren aktualisierten Geschäftsbedingungen zu!" Diese Aufforderung bekommen gerade viele von euch von ihrer Bank. Meistens geht es darum, dass deine Bank mehr Gebühren von dir haben will - oder das zumindest für die Zukunft plant. Und nun: Zustimmen oder nicht? Und was passiert, wenn du nicht zustimmst?

Ob Deutsche Bank, DKB, comdirect oder Postbank - viele Millionen Kunden haben in den vergangenen Wochen Post von ihrer Bank bekommen. Oder bekommen sie in nächster Zeit noch. Worum geht's? Du als Bankkunde sollst bitte neuen Geschäftsbedingungen und Gebühren zustimmen. Es ist aber nun nicht so, dass die Banken neuerdings aus Nettigkeit danach fragen. Nein, sie müssen das nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs jetzt tun.

Bislang hatte eine einfache Info der Bank ausgereicht - du als Kunde musstest aktiv widersprechen. Jetzt ist es umgekehrt: Du musst ausdrücklich zustimmen! Klingt irgendwie verbraucherfreundlicher. Bedeutet am Ende aber auch nur: Wenn du nicht zustimmst, fliegst du wohl raus bei deiner Bank. Denn ohne deine Unterschrift dürfen Banken dir künftig keine neuen Konto- oder Kartengebühren mehr in Rechnung stellen. Und genau das haben viele Banken gerade vor: Da wird eine echte Kreditkarte gegen eine Debit-Karte ausgetauscht (Debit, Credit, Revolving - Was sind die Unterschiede zwischen Kreditkarten?) oder die bislang kostenlose Girocard (also die gute alte EC-Karte) kostet plötzlich ein oder zwei Euro.