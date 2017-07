3 Schritte, wie du dein Girokonto wechselst

Gebühren-Hammer für Tausende Sparkassen-Kunden in Deutschland! Bisher war es immer normal, dass sie umsonst ihr Geld am Automaten bekommen. Demnächst müssen u.a. Kunden der Sparkassen Niederbayern-Mitte, Erding-Dorfen und Rottal-Inn bis zu einem Euro pro Abhebung zahlen.

Bei der Wahl des neuen Girokontos gibt's einiges zu beachten. Denn es sind nicht nur die monatlichen Kontoführungsgebühren, die ins Geld gehen können. Auch fürs Abheben oder zusätzliche Kreditkarten fallen oft Kosten an. Mach dir deshalb vorab Gedanken, was dir persönlich wichtig ist und welchen Service du von deinem neuen Kreditinstitut erwartest: Brauche ich ein großes Geldautomaten-Netz ? Ist es wichtig, dass direkt bei mir um die Ecke eine Filiale ist - oder mach' ich eh alles online? Welche Kreditkarten brauche ich zusätzlich und was dürfen die kosten? Und auch bei kostenlosen Girokonten ist es sinnvoll, sich ein, zwei Fragen vorab zu stellen. Zum Beispiel, ob monatlich ein bestimmter Mindesteingang verlangt wird oder was es kostet, das Konto auch mal zu überziehen .

Wechseln kannst du jederzeit, denn bei einem Girokonto gibt es keine langen Kündigungsfristen und begründen musst du deinen Wechsel auch nicht. Schau dir die Kontoauszüge der vergangenen Monate an, um zu sehen, wer da regelmäßig abbucht bzw. wem du regelmäßig Geld überweist (Vermieter, Stromanbieter, Mobilfunkanbieter, Versicherungen, Finanzamt, Sportverein ...). Dann Daueraufträge löschen und beim neuen Konto einrichten und alle, die abbuchen, über die neue Bankverbindung informieren. Tipp: Auch wenn die neue Bank beim Umzug hilft, schau immer noch mal selbst, ob auch an alles gedacht wurde. Das erspart späteren Ärger.

3. Musterbriefe und Kündigung

Musterbriefe für den Kontowechsel gibt's im Internet, zum Beispiel bei der Verbraucherzentrale. Der Vorteil, wenn du mal ganz genau auf die Abbuchungen schaust: Vielleicht gibt's ja das ein oder andere Abo, das du eigentlich gar nicht mehr willst. Oder für den Handy-Vertrag wird ein Vielfaches dessen abgebucht, was gerade so in den Werbeanzeigen steht. Also wenn du schon dabei bist ... ;-)

Am besten, du lässt das alte Konto noch zwei bis drei Monate parallel weiterlaufen - so bemerkst du, wenn du was übersehen oder vergessen hast. Danach kannst du dann das alte Konto endgültig schließen. Restguthaben wird einfach aufs neue Konto überwiesen.