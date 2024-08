So wirst du im Internet zu schnellen Entscheidungen gedrängt - und das kannst du dagegen tun

Anbieter lenken deine Aufmerksamkeit bewusst auf die Optionen, die für sie besser sind – für dich als Verbraucher aber meistens die schlechteren Optionen sind.

Das passiert zum Beispiel bei den Cookie-Banner, bei denen häufig der „Alles akzeptieren“-Button farblich hinterlegt ist. Die Möglichkeiten zum Ablehnen der Dienste oder zu den genauen Cookie-Einstellungen sind dagegen meist kleiner, farbloser oder sogar im Fließtext verbaut und deshalb für dich als Verbraucher nicht auf den ersten Blick erkennbar.

Informationen verschleiern

Anbieter verschleiern (wichtige) Informationen. So können sie Geld sparen, weil beispielsweise Servicegebühren erst spät angezeigt werden. Teilweise kommen auch hier wieder Farben ins Spiel, weil wichtige Informationen farblich so dargestellt werden, dass sie sich kaum vom Hintergrund abheben und deshalb häufig überlesen werden.



Zum schnellen Kauf drängen

Onlineshops versuchen häufig, dich zu einem schnellen Kauf zu drängen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten: Zeitlich begrenzte Angebote oder viele Menschen, die sich das Angebot gerade gleichzeitig anschauen – das Produkt vielleicht schon im Warenkorb haben. Ein Problem dabei ist, dass sich diese Informationen von dir als Käufer nicht überprüfen lassen.



Gezielte Verwirrung

Manche Anbieter wollen gezielt (mit Farben) verwirren. Das kann bei Leihfahrzeugen, wie zum Beispiel Miet-Fahrrädern oder E-Scootern, vorkommen - insbesondere dann, wenn es ums Parken geht. Bist du in der jeweiligen App und willst die Abstellposition angeben, ist der Boden plötzlich rot unterlegt. Normalerweise signalisiert die Farbe Rot ein Verbot und impliziert, dass du hier nichts abstellen darfst. Genau das machen sich manche Anbieter zu Nutze: Bei ihnen sind erlaubte Abstellflächen rot, und verbotene Flächen grau. Schaust du nicht genau hin, passiert es schnell, dass du dein Fahrzeug "falsch" ablegst und so Strafgebühren zahlen musst. Teilweise fehlen aber auch die Erklärungen, welche Symbole oder Farben welche Bedeutung haben, was die Verwirrung noch verstärkt.



Emotionaler Druck und Stress

Gerade in Spielen oder bei Online-Shopping-Plattformen werden diese Dark Patterns häufig angewendet. Mit Formulierungen wie „exklusiv für dich“, „letzte Chance“, „nie wieder verfügbar“ oder „fast ausverkauft“ erzeugen die Anbieter Druck und manipulieren so deine Entscheidung. Auch in Spielen wird diese Methode häufig verwendet: Traurige Figuren, wenn du lange nicht online warst oder Countdowns für Angebote üben emotionalen Druck aus und drängen dich zu Entscheidungen.



