"Joker" - ganz schön krass und ganz schön gruslig

Oscarwürdige Performance

Der Joker ist definitiv kein Held, sondern eine traurige und tragische Figur. Schauspieler Joaquin Phoenix bringt das so gut rüber, dass er jetzt schon als Kandidat für den wichtigsten Preis in Hollywood gehandelt wird: den Oscar. Aber so sehr dieser Psychothriller packt - er ist sicher nichts für jeden. In den USA haben schon Zuschauer aus lauter Entsetzen vor den Gewaltszenen das Kino verlassen. Deshalb wird gerade darüber diskutiert, ob Menschen mit Depression den Film lieber meiden sollten - oder ob vor dem Film in Zukunft nicht sogar eine Warnung eingeblendet wird.