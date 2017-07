Bahn-Mitarbeiter wollen lieber mehr Urlaub als mehr Geld

Jüngere wollen Geld - Ältere lieber Freizeit

Je nach Lebenslage fällt die Entscheidung unterschiedlich aus. Bei der Bahn haben sich vor allem jüngere Mitarbeiter für mehr Geld entschieden. Wer auf ein Auto oder eine Wohnung spart, freut sich eher über ein paar Euro mehr auf dem Konto, als jemand, der sich die wichtigsten Wünsche schon erfüllt hat. Was das angeht müssen Arbeitgeber sich in Zukunft mehr an die Interessen der Belegschaft anpassen, meinen Experten. "Die Unternehmen müssen sich anpassen, sie müssen flexibler werden, was ihre Arbeitszeitmodelle angeht", meint Werner Eichhorst vom Institut. Die Deutsche Bahn hat vorgemacht, wie es geht.









Für was würdest du dich entscheiden?

