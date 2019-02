Feiern ohne Alkohol: Macht das Spaß?

Ben und ich stürzen uns direkt ins Getümmel und probieren uns durch die alkoholfreien Cocktails – die schmecken schon mal gut, aber wie sieht es mit unserer Stimmung aus? Kommen wir in Fahrt – auch ohne Alkohol? Und entscheide ich mich danach vielleicht sogar dafür auch in Zukunft alkoholfrei zu leben?

DIE FRAGE

Es geht um kniffligen Fragen, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Ein Thema, viele Sichtweisen - und Du mittendrin! Wie komme ich mit dem Tod klar? Was ist so geil an einem Fetisch? Muss ich Angst vor der Psychiatrie haben? Ich suche Antworten auf diese Fragen, Woche für Woche, für euch. Ich gebe mich nicht mit einfachen Antworten zufrieden - ich probiere lieber aus, bohre nach und gehe dahin, wo's auch mal unangenehm wird. Ich frage keine Experten, ich bin vor allem dabei: in der Psychiatrie, auf der Fetisch-Party, im Rettungshubschrauber.

Das ist "DIE FRAGE"-Reporter Frank: