Was kann ich gegen den Klimawandel tun?

Bestandsaufnahme: Wie sehr schade ich dem Klima?



Dafür muss ich erstmal wissen: Wie klimaschädlich lebe ich eigentlich? Mit meiner Kollegin Samira starte ich diese Woche deshalb ein ganz spezielles Klima-Experiment – und zwar mit Hilfe des Systems der Seite eingutertag.org.



Jede Alltagstätigkeit und jedes Konsumgut werden auf der Seite in Punkten bemessen – jeder Punkt steht dabei für den jeweiligen CO2-Ausstoß. Im besten Fall darf man an einem guten Tag höchstens 100 Punkte erreichen, damit unser Leben zumindest einigermaßen Klima-verträglich ist – aber ist das überhaupt realistisch und möglich?

In Samiras und meiner Wohnung werden für das Experiment erstmal alle Konsumgüter gezählt und gecheckt: Von Klamotten bis hin zu Smartphone und Handy – alles bekommt – je nach Produktionsaufwand, Ressourcen und demnach der Höhe des CO2-Ausstoßes – Punkte.

Essen, Kleidung, Arbeit - So wirkt sich unser Alltag auf das Klima aus.

Aber das ist noch nicht alles: Anschließend dokumentieren Samira und ich erstmal unseren Tagesablauf: Was gibt’s zum Mittagessen? Was unternehmen wir am Abend? Und wie kommen wir von A nach B? Jedes kleinste Detail wird auf der Seite eingetragen – bis wir uns zum Punktestand-Vergleich wiedertreffen. Und das ist wirklich ein Schock: Denn wir beide sind weit über 100 Punkte. Aber geht das noch besser und schaffen wir es klimafreundlicher zu leben?





Wir starten unsere klimaneutral-leben-Challenge – ob sich an unserem Punktestand danach etwas getan hat?



Vor allem wollen wir aber jetzt wissen, was denn wirklich hilft, um klimafreundlicher zu leben und welche Aktivitäten man vermeiden sollte, um endlich gegen den Klimawandel vorzugehen. Dafür haben wir uns mit David und Christian getroffen. Die beiden Studenten beschäftigen sich intensiv mit dem Thema und haben das Buch zum Klimawandel: „Kleine Gase – Große Wirkung“ geschrieben.



Was die beiden uns erzählen und ob wir es geschafft haben, am Ende wirklich klimafreundlicher zu leben, das erfahrt ihr im neuen Video mit der Folge: „Challenge: Klimaneutral leben – geht das? | Was kann ich gegen den Klimawandel tun? Folge 1“.