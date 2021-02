Dieses Emoji benutzen nur alte Menschen!

Sorry, Millennials. Schlechte Nachrichten für euch: Das Tränenlach-Emoji 😂 ist nicht mehr cool. Wenn ihr es benutzt, outet ihr euch leider als "alt". Sagt zumindest die Generation Z - also diejenigen, die (grob gesagt) jünger als 25 sind.

Ich benutze alle Emojis - außer dem tränenlachenden Emoji. Das mache ich schon seit einiger Zeit, nachdem ich gesehen habe, dass viele ältere Menschen, wie meine Mutter oder meine älteren Geschwister dieses Emoji benutzen." Kommentar von Walid (21) bei CNN

Bei TikTok haben in den vergangenen Wochen tausende User darüber diskutiert, welche Dinge Millennials (geboren zwischen 1981 und 1996) cool finden, die Generation Z danach aber so gar nicht. Eindeutiges Urteil: Das Tränenlach-Emoji hat ausgedient. Es ist Opfer seiner eigenen Beliebtheit geworden.



Das Tränenlach-Emoji ("Face with Tears of Joy") ist das beliebteste Emoji weltweit

"Face with Tears of Joy" war 2020 laut Emojitracker weltweit das meistgenutzte Emoji im Internet, lag aber auch in den Jahren davor schon im Spitzenfeld.

Wenn du jahrelang auf die immer gleiche Art und Weise digital lachst, dann wirkt das irgendwann aufgesetzt und nutzt sich ab." (Sprachwissenschaftlerin Gretchen McCulloch)

Digitales Lachen jetzt mit Totenkopf

Damit die Generation Z jetzt nicht zum Lachen in den (Funkloch-)Keller muss, gibt es dankenswerterweise einen Emoji-Ersatz - und zwar (tadadadaaaa!): den Totenkopf 💀. Sozusagen die visuelle Version vom umgangssprachlichen "sich totlachen". Andere Alternative: Das heulende Emoji 😭.

Altere Menschen nutzen Emojis eher im wörtlichen Sinne, während die Jüngeren deutlich kreativer sind. (Jeremy Burge, Emojipedia-Chef)

Wenn ihr euch jünger fühlen wollt, dann ballert einfach mal ein paar Totenköpfe und heulende Emojis durchs Netz - und wartet auf Reaktionen.