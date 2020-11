Diesen Disney-Weihnachtsspot musst du gesehen haben!

Oha! Ist denn schon wieder Weihnachten? Sieht fast so aus, denn der Disney-Weihnachtsspot 2020 ist online! In dem dreiminütigen Videoclip geht es um Lola, die 1940 als kleines Mädchen von ihrem Vater eine Mickey Maus-Puppe geschenkt bekommt. Als das Mädchen die Puppe sieht, bekommt es sofort große Augen und ist verliebt in das Stofftier. 65 Jahre später gibt Lola die Puppe an ihre Enkelin weiter - und auch für die spielt Mickey Maus in der nächsten Jahren eine wichtige Rolle.