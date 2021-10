Dominik Pöll: Mein Leben, meine #Likes

Dominik Pöll ist auf Partys immer der Letzte. Ein Tag ohne Semmel ist für ihn genauso unvorstellbar wie ein Leben ohne Segeln. In BAYERN 3 schlägt sich Dominik mit euch das Wochenende um die Ohren!

Geboren bin ich in Hamburg. Das war sozusagen ein "Unfall", weil meine niederbayerischen Eltern da vier Jahre lang gelebt haben. Mein Vater war Kapitän auf einem Container-Schiff und musste so nicht mit dem Flieger zur Arbeit pendeln ;) Dieses kurze Episode wurde dann aber beendet, weil meine Mutter sich nie daran gewöhnen konnte, dass sie beim Bäcker keine Semmeln bestellen kann ;) Aufgewachsen bin ich dann in Landshut. Mit Semmeln natürlich *g*

In BAYERN 3 hört ihr mich am Wochenende.

Was ich liebe:

Radio, Segeln und PIZZA!!! In wechselnder Reihenfolge ;) Außerdem: Bayern, das Meer und den Sommer!

Worüber ich mich freue?

Über einen chilligen Tag am See / Meer! Das Plätschern der Wellen und totale Ruhe.

Was mir an der digitalen Welt gefällt?

Boah, wo fange ich da an? Podcasts entdecken. Hörbücher für stundenlange Autofahrten. Dass ich Infos zu allen möglichen Themen in Sekundenschnelle bekommen kann. Und noch viiiiiiel mehr! ;)

Sport und so?

Segeln - am liebsten bei viel Wind - und Radlfahren. Nur nicht Laufen, das konnte ich noch nie...

Was ich gar nicht kann?

Siehe oben! Und: Auf Schokolade verzichten! Ich bin auch ganz schlecht im Heimgehen. Eigenartigerweise bin ich meistens der Letzte, der die Party oder das Bierzelt verlässt...

Dominik Pöll bei Twitter und Instagram?

Ihr findet mich und alles was ich so mache auf Instagram, Facebook und Twitter.