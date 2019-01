Kadda Gehret - Mein Leben, meine #Likes

Kadda ist in einem kleinen mittelfränkischen Dorf groß geworden, liebt Festivals, mag die Kombination Couch & Netflix, kann aber auch stundenlang lesen. Bei BAYERN 3 hört ihr sie jeden Abend von 19-21 Uhr in der Sendung "Mensch, Bayern!" . Das müsst ihr über Kadda wissen!

Kadda - ein mittelfränkisches Kind

Mit meinen drei großen Brüdern bin ich ganz Bilderbuch-mäßig auf dem Bauernhof meiner Eltern in einem kleinen 150-Seelendorf bei Ansbach in Mittelfranken aufgewachsen.

Dass ich ganz gerne rede, war allen und auch mir selbst schon ziemlich früh klar.

Schon als kleines Kind habe ich mich in die Gespräche der Erwachsenen abends am Vespertisch eingemischt, ohne überhaupt zu verstehen, worum es so genau geht.

Wenn ich an meine Kindheit zurück denke, denke ich an lange Sommertage an denen ich auf meinen Ponys über Stoppelfelder gerast bin, an Wintertage an denen wir Eishockey auf dem Dorfweiher gespielt haben und an das gemeinsame Unkrauthacken auf dem Rübenacker.

Mit 16 bin ich für ein Jahr an eine High School in den USA - und nach der Schule habe ich dann auch American Studies in Erlangen studiert. Mein Zweitfach Theater- und Medienwissenschaft hat mich in die Radiowelt geführt. Das Studium habe ich mir als Bedienung im Biergarten mitfinanziert - und auch da hab ich wieder gemerkt, wie gerne ich Menschen mag und Geschichten austausche.