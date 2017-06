Jacqueline Belle - Mein Leben, meine #Likes

Neben Kino-Blockbustern (z.B. "Resident Evil", "Final Destination", "Twilight", "Die Frau in Gold"), TV- Filmen und Serien (z.B. "Game of Thrones", "The 100", "How I Imet your mother") spreche ich auch Rollen und Charaktere in Computer-Games wie "Mafia 3". Bevor ich zum Radio gekommen bin, habe ich Pharmazie studiert. Aber nach dem Studium war mir klar: mein Herz schlägt fürs Sprechen und Moderieren! Es ist wunderschön, euch im Job, zum Wochenend-Frühstück mit der Familie oder auf langen Autofahrten zu begleiten.

Was ich in der digitalen Welt liebe

Mein Netflix und Amazon-Prime-Abo sind neben meinem Spotify-Abo – das am besten investierte Geld - weit vor dem Abo im Fitnessstudio ;)

Ich stehe auf Filme mit unvorhersehbarer Handlung ("Inception", "Gone Girl" oder "Victoria"). Mit Happy-End-Liebesfilmen lockt mich keiner so schnell - die gucke ich mir höchstens mal neben dem Aufräumen an. Serien, wie "House of Cards", "Game of Thrones", "Narcos" oder "Breaking Bad" haben mir schon so einige Stunden Schlaf geraubt.

Was mich emotional berührt?

Echte Menschlichkeit und Ehrlichkeit! Nichts kann mich direkter und intensiver berühren, als eine Aktion oder Reaktion, die von Herzen kommt!

Was ich gar nicht kann?

Ordnung halten! Nur ein Tag nachdem ich aufgeräumt habe, sieht es genauso aus wie vorher. (Ich muss ganz dringend los und finde in meinem Verhau meinen Schlüssel mal wieder nicht ...)

Welche Orte ich in meiner Heimat liebe?

All die wunderschönen bayerischen Seen, wie den Walchen-, Kochel-, Ammer-, Starnberger- und Bodensee. Mein perfekter Feierabend endet auf dem See bei Sonnenschein und glasklarem Blick in die Berge. Ich paddle mit meinem Surfbrett raus und genieße diese unglaubliche Ruhe und Stille.