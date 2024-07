Ausgesetzt in Tschechien - Staffelfinale Folge 1

Die große Strafe am Ende der DSDN-Staffel ist da! Das Team Ari und Meini hat diese Staffel für sich entschieden und deswegen darf Sebastian Meinberg unseren Redakteur Marc Seibold für diese Strafe aussetzen. Doch nicht einfach in einem nahegelegenen Moor oder einem Wald bei München, sondern hinter der Landesgrenze in Tschechien.

Marc muss nun zusammen mit Kameramann Mathias zurück nach München laufen. Allerdings ohne Smartphone und Geldbeutel, denn die wurden ihm von Meini abgenommen. Marc bekommt nur 100 Tschechische Kronen (ca. vier Euro) und einen Rucksack mit den wichtigsten Utensilien. Da diese Strafe so groß geworden ist, gibts gleich drei Folgen von ihr! Wie weit Marc in der ersten Folge kommt, seht ihr in der neuesten Folge von „Das schaffst du nie!“.

DIE LÄNGSTE STRAFE IN DER DSDN GESCHICHTE

Die erste Staffelstrafe ist definitiv die längste Strafe in der DSDN-Geschichte geworden. Es kamen so viele Szenen zusammen, dass wir den Staffelabschluss direkt in drei Folgen aufteilen. Die nächsten Wochen werden somit gefüllt mit Marcs und Mathias’ Rückweg aus Tschechien. Welche Gefahren und Abenteuer noch auf ihrem Weg liegen und ob etwas mit Marcs Auto passiert, seht ihr in den nächsten Wochen!