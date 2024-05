Feuerwehr Challenge: Lösch den Wohnungsbrand und rette die beiden Hunde!

Das heutige Motto lautet: Ariane Alter + Feuer + Action = Spektakuläres DSDN! In einer brennenden Wohnung werden zwei Plüschtier Dackel versteckt. Das Ziel der Mission ist es, diese zu retten bevor sie verbrennen.

Die Wohnung steht in Flammen und Wolfgangs Eltern sind noch drinnen! In dieser brenzligen Situation kann nur noch eine helfen: Ariane Alter! Powerfrau, Maschine und die Frau für viel Action bei „Das schaffst du nie!“. Damit Ari nicht in Flammen aufgeht hat unser fieser Redakteur Marc Seibold die Feuerwehr mit ins Boot geholt. Ob Ari diese Aufgabe schaffen kann, seht ihr in der neuen Folge von „Das schaffst du nie!“.

THE ROOF IS ON FIRE! - SAFETY FIRST

Bevor sich Ari mit dem Schutzanzug in die Flammen stürzen durfte, musste sie einen Seh-, Hör-, Belastungs- und einen Lungentest machen. Während ihrer Ausbildung müssen die angehenden Feuerwehrmänner und -frauen 40 Unterrichtsstunden absolvieren, bevor diese an dieser “scharfen” Übung teilnehmen dürfen. Zu ihrer eigenen Sicherheit geht Ari nicht alleine in die brennende Wohnung, sondern wird von einem erfahrenen Feuerwehrmann begleitet.



SO LANGE DAUERT DIE AUSBILDUNG ZUM FEUERWEHRMANN/-FRAU

Um als Feuerwehrmann oder –frau tätig zu werden, muss man zunächst eine Grundausbildung absolvieren. Diese kann je nach Land oder Bundesland unterschiedlich sein. In Deutschland dauert die Grundausbildung in der Regel 3 Jahre, kann aber auf 2 bis 2,5 Jahre verkürzt werden. Die Ausbildungsinhalte umfassen schulische Themen wie Technik, Feuerwehrtaktik, Chemie, Biologie und Physik. Nach Abschluss der Grundausbildung und erfolgreichem Bestehen der Prüfungen erhält man den Titel “Feuerwehrmann” oder “Feuerwehrfrau”. Damit ist man berechtigt, an Einsätzen teilzunehmen und Brände zu löschen.