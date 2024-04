Schwerstes Diktat der Welt - Meini an seiner alten Schule 

Die Osterferien sind vorbei, es geht wieder ab in die Schule! Schulaufgaben, unangekündigte Tests und langweilige Schulstunden stehen wieder auf der Tagesordnung. Unsere Moderatoren Marc Seibold und Sebastian Meinberg sind bereits einige Jahre aus dem schulpflichtigen Alter heraus, aber für die heutige Aufgabe besuchen sie noch einmal das Gymnasium, das aus dem kleinen Sebi von damals den großen Meini von heute gemacht hat: das Kopernikus-Gymnasium in Rheine.

Die Challenge heute: Schafft Meini das schwerste Diktat der Welt oder wird ihn die Prüfungsangst von damals wieder verfolgen? Das seht ihr in der neuen Folge von „Das schaffst du nie!“. Leider ist niemand der alten Lehrkräfte mehr an der Schule, dafür ist jedoch eine ehemalige Mitschülerin von Meini dort nun Lehrerin. Es wird somit eine doppelte Überraschung. Wie wird die Schule nach über 20 Jahren aussehen? Und erinnert er sich noch an seine Mitschülerin?

DAS DIKTAT ZUM NACHLESEN

Am Morgen sinniere ich ab und zu, meinen nächsten Urlaub in Nordafrika zu verbringen, nämlich in Libyen. Aber nur morgens, immer am Dienstag, manchmal mittwochs, selten am Donnerstagnachmittag, jedoch nie und nimmer freitagnachts.

Wichtige Info nebenbei: Eine Donaudampfschifffahrtsgesellschaft lässt sich nicht annullieren. Das Zustandekommen der Gelatine im Büfett unserer Ambitionen zur Transzendenz steht im Kontrast zur immanenten Limitation unseres Seins in einer Kernspintomografie und ähnelt einer Trilogie.

Ich finde, dass Marc Seibold nach wie vor ein fieser Redakteur ist, der seine Kontrahenten gerne in Bredouille bringt. Nichtsdestotrotz ist er eine Koryphäe und bei den Abonnentinnen und Abonnenten äußerst beliebt. Und er ist sexy.

Naja, zurück zum Thema: Bis auf Weiteres ist eine Synthese aus der Quintessenz unseres Daseins zwischen Lumineszenz und Obskurität, zwischen Hoffnung und Desillusionierung, auf unserem Weg durch das Labyrinth des Lebens verwirrend wie ein Dekolleté.