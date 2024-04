Verstecke dich im EU Parlament

VERSTECKEN IN STRASSBURG

2020 haben wir mit der “Verstecken”-Reihe begonnen, und zwar in der teuersten Hotelsuite Deutschlands. Danach ging es für uns in die größte Therme der Welt, auf eine Burg, in eine Westernstadt, ins Museum, ins Miniatur Wunderland, in ein echtes Atomkraftwerk und an einige andere schöne Orte. Heute hat es uns an einen Ort verschlagen, der in der nächsten Zeit nicht ganz unwichtig sein wird: Am 9. Juni steht die Europawahl an, bei der entschieden wird, wer ins Europaparlament in Brüssel und Straßburg einziehen darf!



ANSTEHENDE EU WAHL BEREITS AB 16

Ab diesem Jahr können alle deutschen Staatsbürgerinnen und -bürger wählen, wenn sie mindestens 16 Jahre alt sind. Bei vorigen Europawahlen betrug das Mindestalter 18 Jahre. Wer ordnungsgemäß gemeldet ist, braucht nichts weiter zu tun als auf die Wahlunterlagen zu warten.