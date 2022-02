"Soap": Startet Emily Roberts beim ESC für Deutschland?

Emily Roberts war 2019 mit ihrem Cover von "Bitter Sweet Symphony" (zusammen mit Camper & Dadoni) zum ersten Mal in den Charts. Beim ESC 2022 in Turin (Italien) möchte sie für Deutschland mit dem Titel "Soap" starten.

Emily kommt aus einer musikalischen Familie, Vater und Mutter und der Onkel sind Musiker. Das Radio war daheim immer an, Emily wächst mit den Songs von den Beatles und Joni Mitchell auf. Sie begleitet als kleines Mädchen ihren Vater oft ins Tonstudio, davon gibt es heute noch Aufnahmen.

Mit 15 beginnt sie ihre ersten eigenen Songs zu schreiben. Erst auf Deutsch, so verarbeitet sie ihren ersten großen Liebeskummer. Später schreibt sie nur noch englische Texte und ist im Pop Zuhause. Für sie einfach ein großes Feld, wo viel los ist und wo man sich so richtig austoben kann.

Ich singe, weil ich es liebe, aber auch als Mittel zum Zweck. Ein Lied ist die schönste Art und Weise, Gefühle in drei Minuten zu komprimieren. Ich schreibe immer sehr aus dem Herzen, und manchmal auch zu nah an der Wahrheit.“

2015 erscheint Emilys erste EP. 2019 war ihr Cover von "Bitter Sweet Symphony", das sie zusammen mit dem DJ-Duo Gamper & Dadoni veröffentlichte, 13 Wochen in den deutschen und 21 Wochen in den österreichischen Airplay-Charts, wo sie sogar den Goldstatus erreichten.

Mitte 2019 unterschreibt sie einen Plattenvertrag bei RCA Deutschland. Die erste Veröffentlichung dort war ihr Song "In This Together" - der Song war 2020 der Titelsong der 14. Staffel der RTL-Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!.“ Zuletzt war sie mit James Blunt auf Tour.

Bei Europas gröter Musikshow mitmachen zu dürfen, klingt für Emily nach Spaß, Aufregung, viel Trubel und tollen Begegnungen. Alles daran fasziniert sie. Und sie will in Turin zeigen, dass Deutschland auch guten Pop kann. Und es eine Melodie geben wird, die im Kopf bleibt.