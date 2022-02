"I Swear To God": Maël und Jonas von 'The Voice' zum ESC?

Bei "The Voice of Germany" hatten sie vor zwei Jahren den dritten Platz erreicht. Gehen die beiden Koblenzer jetzt 2022 beim ESC in Turin für Deutschland an den Start?

Die beiden Sänger haben sich gesucht und gefunden. Wieviel Freude es den beiden bedeutet Musik zu machen, kann ein Millionenpublikum bei "The Voice of Germany" 2020 erleben. Sie singen sich erst in die Herzen der Zuschauer und dann mit ihren Tanzschritten auf stimmungsvoller Musik in die der Coaches. Im Finale wird es mit ihnen weihnachtlich. Der Hit zum Fest „All I Want For Christmas“ beschert ihnen am Ende Platz 3. So weit ist bisher kein Duo in der Castingshow gekommen. Und ihre Final-Single hat bis jetzt schon Millionen Streams erreicht.

Mael ist der Ältere von beiden, er singt den lieben langen Tag lang und nervt damit gern Jonas. Wenn er keine Musik macht, studiert er Lehramt und ist jede freie Minute mit seiner Tochter zusammen. Mael bezeichnet sich als introvertiert und sagt, dass der verrückte Typ in ihrem Duo ganz klar Jonas ist.

Jonas ist inzwischen auch Student. Er will jetzt nur noch Musik machen, Singen, Gitarre spielen und produzieren. Er ist fast immer aufgedreht und nervt damit gern seinen Duettpartner.

Beim ESC wollen sie Deutschland mit ihrem Song „I swear to god“ antreten und damit Deutschland auf eine ganz neue Art und Weise vertreten. Beide lieben den ESC seit sie Kinder sind und würden es als große Ehre empfinden, für Deutschland in Turin zu singen. Das Duo steht für Lebensenergie und will mit seiner Musik die Zuschauer zum Lachen bringen. Am besten mit viel Pyro. Es soll so richtig knallen.