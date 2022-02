"Anxiety": Schafft es Felicia Lu für Deutschland zum ESC?

Seit 2021 ist Felicia Lu hauptberuflich Musikerin und schreibt für sich und auch für andere Künstler(innen) Songs. "Anxiety" ist der Song, mit dem sie Deutschland 2022 beim Eurovision Song Contest in Turin vertreten möchte!

Die junge Sängerin weiß genau, warum sie am ESC teilnehmen möchte:

Daheim bei Felicia gibt es, als sie noch ein kleines Mädchen ist, ein Ritual. Jeden Abend. Sie und ihre kleine Schwester warten im Bett auf die Mama. Jeden Abend lässt diese ihnen die Wahl über die Abendunterhaltung: Vorlesen oder Singen? Felicia sagt immer: Singen! Sie liebt das Musizieren. Und bereits als 15-Jährige weiß Felicia, dass sie Musikerin werden will. Ihre Schulzeit auf einem Musik-Gymnasium hilft ihr bei ihrer Entscheidung. Wie auch ihre Zeit in einem Chor.

In Felicias Song "Anxiety" geht es um Angst - vor allem um Sorgen und Angststörungen. Jeder kennt das Gefühl, vor Stress und Sorgen nachts wach im Bett zu liegen. Die Gedanken rasen durch den Kopf, pure Verzweiflung kommt auf. Felicia will, dass man auch diese Sorgen ernst nimmt und über diese spricht. Gemeinsam, als ein wichtiger Schritt der Hilfe.

Felicia liebt nicht nur Musik, sie beschäftigt sich auch mit Design und Inneneinrichtungen. Am liebsten würde sie jede Woche in ihrer Wohnung alles umstellen, was ihre vielen Grünpflanzen leider nicht immer überleben.