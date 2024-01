Eurovision Song Contest 2024: Wer vertritt Deutschland?

Malmö ist in diesem Jahr Gastgeberin des Eurovision Song Contest 2024. Ihr erinnert euch vielleicht: Die schwedische Sängerin Loreen ("Tattoo") hatte den Wettbewerb im vergangenen Jahr gewonnen - und deshalb findet das Finale in diesem Jahr in Schweden statt. Und wer vertritt Deutschland beim ESC? Das entscheidet sich am Freitag, dem 16. Februar! Alle Infos zum ESC 2024 findet ihr hier.

Neun Musik-Acts starten am Freitag, 16. Februar, in der Show "Eurovision Song Contest – das Deutsche Finale 2024", um das begehrte Ticket für das ESC-Finale im schwedischen Malmö zu erhalten – acht von ihnen stehen nun fest:

Den neunten Act bestimmen die Zuschauerinnen und Zuschauer in der letzten Folge der sechsteiligen Docutainment-Serie "Ich will zum ESC!" am Donnerstag, 8. Februar, live um 22.00 Uhr in der ARD Mediathek und im NDR Fernsehen.

Die von Barbara Schöneberger moderierte Show "Eurovision Song Contest – das Deutsche Finale 2024" übertragen dann am Freitag, 16. Februar Das Erste, ONE, eurovision.de und die ARD Mediathek ab 22.05 Uhr live aus Berlin. Wer Deutschland beim ESC-Finale im schwedischen Malmö vertritt, entscheidet sich per Voting-Verfahren. Das Publikum und internationale Fachjurys vergeben je die Hälfte der Punkte. TikTok wird den Vorentscheid mit spannenden Backstage-Videos begleiten.