"Alive": Ist Eros Atomus auf dem Sprung zum ESC nach Turin?

Von der Schulband, die auf dem Dachboden jammt, ab auf die große Bühne. Bei "The Voice of Germany" stand Eros Atoms schon im Finale. Schafft er 2022 auch den Sprung zum ESC nach Turin - mit "Alive"?

Als Eros klein ist, legt der Weihnachtsmann für den Jungen eine Gitarre unter den Baum. Aber Eros will diese nicht. Weil alle in der Familie bereits Gitarre spielen. Der Junge wehrt sich. Aber als er 12 ist und zum ersten Mal verliebt, wird ihm aber schnell klar, als Gitarre spielender Junge, der auch noch singen kann, hat er mehr Chancen. Seitdem bestimmt die Musik sein Leben.

Eros meldet sich bei "The Voice Kids" an und schafft es in die Blind Auditions. Leider bekommt er keinen Buzzer - lässt sich davon aber nicht abschrecken. Mit Schulkollegen gründet er eine Band, sie jammen auf dem heimischen Dachboden und fühlen sich wie Rockstars. Und 2018 steht er bei "The Voice of Germany" dann im Finale.

Ich finde Musik wichtig und Genres sind mir einfach egal. Ob Klassik oder Rock, wenn jemand eine tolle Story zu erzählen hat, diese alle lieben, ist es egal, welche Musikrichtung man vertritt.“

Muss Eros seine Musik aber in Genres einteilen, sieht er sich als Singer-Songwriter und fühlt sich wohl mit Rock und Pop, mit Folk und Indie. Seine ersten Platten hört er immer noch: Beatles, Beethoven, Presley und Pavarotti. Heute mag er Ben Howard, Ed Sheeran und Eminem.

Mit seinen eigenen Songs ist er in Deutschland bereits live aufgetreten - dieses Feeling fehlt ihm seit der Pandemie. Der ESC ist für Eros ein Event für alle Nationen und Kulturen, wo alle gemeinsam die Sprache der Musik verstehen und leben.